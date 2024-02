Inter-Juventus, Inzaghi riabbraccia i suoi leader. Massima concentrazione

Archiviata la prestazione e la grande vittoria a Firenze in termini numerici, l’Inter torna ad abbracciare il suo centrocampo in vista della Juventus. Nonostante una regia inedita contro la Fiorentina con due ottime prestazioni di Davide Frattesi e Kristjan Asslani, contro la Juventus Simone Inzaghi si affiderà alla vecchia guardia.

TURCHIA – L’assenza di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu contro la Fiorentina non ha influito più di tanto, ma adesso con il derby d’Italia alle porte, la loro presenza è fondamentale per i diktat del tecnico piacentino. Il ritorno di Calhanoglu in cabina di regia e di Barella alla sua destra, è sicuramente una base da cui partire per provare a far male alla Juventus così da strappare tre punti importantissimi in ottica scudetto. Con Hakan Calhanoglu in maglia Inter, dall’altro lato ci sarà Kenan Yildiz, giovane turco in rampa di lancio che sta stregando la Juventus e Massimiliano Allegri. Per entrambi sarà un derby nel derby, con la Turchia a fare da sfondo e una Nazione interessata per provare a immaginarsi il prossimo campione d’Italia.

FONDAMENTALE – Oltre a Calhanolgu che torna al suo posto davanti la difesa nerazzurra, un altro tassello importantissimo per Simone Inzaghi è il ritorno di Nicolò Barella. Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana e lo stop contro la Fiorentina, il centrocampista sardo rientra a pieni ritmi nella formazione del tecnico piacentino che sfiderà la Juventus nel match più importante per la lotta scudetto. Il ritorno di Barella dà a Inzaghi la possibilità di concentrarsi di più sulla retroguardia così da evitare disordini con le interferenze di Vlahovic. Anche perché, la vittoria di uno scudetto arriva se tutta la squadra è perfetta.