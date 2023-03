Inter-Juventus, Inzaghi costretto a dare fiducia alle seconde linee

Dopo l’impresa contro il Porto in Champions League, Inzaghi deve cercare i tre punti contro la Juventus. I problemi in difesa porteranno l’allenatore a schierare alcune seconde linee

CONTINUITÀ – Dopo la vittoria contro il Porto in Champions League, l’Inter si rituffa in campionato. Nonostante il grande percorso in Europa e in Coppa Italia, in Serie A i nerazzurri zoppicano, ma devono ritrovare al più presto la miglior forma e cercare continuità di risultati anche in campionato. Dopo il KO contro lo Spezia che ha preceduto il pareggio contro il Porto, a San Siro arriva la Juventus di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è ritrovare la vittoria per consolidare il secondo posto.

SECONDE LINEE – Per l’occasione, Simone Inzaghi non avrà a disposizione due pezzi titolari della sua difesa, ovvero Bastoni e Skriniar. Occasione dunque per alcune seconde linee di dimostrare il loro valore. I nomi sono due, e in comune hanno la nazionalità olandese. Si tratta di Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Mentre il secondo è partito da titolare anche a Porto, il primo è entrato solo a gara in corso, e quasi lasciava segnare Taremi in extremis. Per entrambi il Derby d’Italia può rappresentare un’opportunità per rinascere e cercare di riprendersi la fiducia di Inzaghi, anche in vista degli impegni futuri.