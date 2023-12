Inter, Juventus e la favoletta del ‘rigore sblocca-partita’

Dopo la roboante e meritata vittoria per 4-0 dell’Inter contro l’Udinese, in molti si sono scagliati sul rigore (netto) che avrebbe messo in discesa la partita per i nerazzurri. Una vera e propria favoletta, la cui smentita è arrivata in occasione di Genoa-Juventus.

FAVOLETTA GIÀ SMENTITA – Non è bastato un dominio totale con quattro gol all’attivo all’Inter per sentire dei sinceri complimenti dopo la vittoria contro l’Udinese. In tanti, ai quali piace più far polemica che parlare di calcio, si sono scagliati contro un netto rigore concesso a Lautaro Martinez dopo una trattenuta di Perez. Senza analizzare il bellissimo gioco espresso dalla squadra, la scusa principale per gli avversari dopo la vittoria è stato il fatto che, senza rigore, la partita non si sarebbe sbloccata. Una favoletta che va a comporre la narrazione contro l’Inter quest’anno, complici anche i risultati dei nerazzurri che sul campo, fin qui, stanno lasciando ben poche occasioni ai detrattori di sparare a zero. Favoletta che, però, trova già la sua smentita neanche una settimana dopo. Ieri, in Genoa-Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri sblocca la gara proprio su calcio di rigore. 0-4 facile, quindi, direte voi. E invece no. Perché i rossoblu pareggiano poco dopo e riescono a strappare un pareggio per 1-1 ai bianconeri. Dimostrazione della differenza di livello tra l’Inter e la Juventus, anche e soprattutto nel modo di giocare. Un concetto che, purtroppo, i detrattori non ammetteranno mai.