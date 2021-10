Inter-Juventus, l’enigma di Inzaghi: meglio Vidal o Calhanoglu dal 1′?

Tra poche ore inizierà Inter-Juventus, gara valida per la nona giornata di campionato. Per Simone Inzaghi, c’è da sciogliere l’ultimo dubbio di formazione: Vidal o Calhanoglu

DUBBIO CENTROCAMPO − Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio del Derby d’Italia, Inter-Juventus. I nerazzurri sono a caccia del riscatto in campionato dopo il KO contro la Lazio; mentre i bianconeri sognano il settimo successo consecutivo tra Serie A e Champions League. In casa Inter, Simone Inzaghi ha un solo dubbio di formazione: Arturo Vidal o Hakan Calhanoglu. Le quotazioni del turco sembrano essere in salita con gli ultimi exit pool che danno l’ex Milan in vantaggio per scendere dal 1′. Tuttavia, lasciare in panchina Arturo Vidal sembra un grande azzardo, vista l’ottima condizione sia fisica che mentale del giocatore cileno. Dunque, è lecita una domanda: chi è il più adatto per giocare da titolare Inter-Juventus?

CALHANOGLU − Facendo una disamina di questi due giocatori, ne vengono fuori tutta una serie di buoni pregi ma anche altrettanti difetti. Calhanoglu sicuramente può dare quella spinta offensiva in più che necessita Inzaghi. Soprattutto negli ultimi 20 metri, il turco può diventare decisivo grazie ad un piede educatissimo. Inoltre, in assenza di Federico Dimarco (in panchina), non avere in campo nemmeno l’ex Milan potrebbe essere uno svantaggio in caso di calci da fermo. Al contempo, però, Calhanoglu è anche un giocatore che nei 90′ non riesce ad essere perfettamente completo. La mancanza di continuità soprattutto nell’atteggiamento in campo sia in termini di cattiveria agonistica che di sacrificio sono due difetti (non banali) da non sottovalutare.

VIDAL − I difetti di Calhanoglu si trasformano in pregi quando si parla invece di Vidal. Il centrocampista cileno ha fatto della furia agonistica e della disponibilità alla corsa e al sacrificio importanti marchi di fabbrica della sua carriera. Inoltre, il gol contro lo Sheriff in Champions League (decisivo) lo ha sicuramente galvanizzato. Inter-Juventus è senza ombra di dubbio la sua partita. Sia da una parte che dall’altra, il cileno è stato sempre autore di partite importanti. Lui vive per questo tipo di incontri e anche lo scorso anno, nonostante una stagione negativa, è stato capace di timbrare il suo cartellino nella sfida del Meazza. Vidal non avrà sicuramente i tempi offensivi di Calhanoglu né tantomeno i piedi del turco ma in una partita in cui la fisicità e la corsa prenderanno il sopravvento, avere in campo un guerriero come il cileno non sarebbe affatto male.