Inter-Juventus, due tabù da sfatare per Lukaku e Lautaro Martinez

In Inter-Juventus (domani alle 20.45) Lukaku e Lautaro Martinez guideranno i nerazzurri. Cercando di invertire due trend negativi contro i bianconeri.

NUOVA CONFERMA – Domani sera in Inter-Juventus la coppia d’attacco dei nerazzurri sarà formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Che avranno un compito doppiamente importante. In primis, chiudere in bellezza il mese di marzo, senza perdere ulteriori punti nella corsa ai primi quattro posti. E poi far dimenticare l’ultima di campionato, l’assurda sconfitta di venerdì scorso contro lo Spezia. Celebrando così nel migliori dei modi il superamento degli ottavi di finale di Champions League. Sebbene i bianconeri non siano l’avversario ideale. Anche per il rendimento negativo della LuLa contro di loro.

POLVERI BAGNATE – In carriera Lukaku ha affrontato la Juventus 7 volte, riuscendo a ottenere una sola vittoria. E segnando un solo gol, per giunta su rigore. Tra l’altro nell’inutile 3-2 del 15 maggio 2021. Con l’Inter ancora in festa per lo Scudetto appena acquisito. E poco meglio ha fatto Lautaro Martinez. Che in 13 sfide totali ai bianconeri ha segnato a malapena 3 gol. Due dei quali su rigore, con una sola rete su azione. Entrambi devono quindi migliorare il proprio bilancio contro i bianconeri. Senza limitarsi, possibilmente, solo a gol dal dischetto. Domani sera, nel posticipo tra Inter e Juventus, avranno quindi l’occasione per rifarsi. In vista poi della doppia semifinale di Coppa Italia, sempre contro gli uomini di Massimiliano Allegri, con andata il 4 aprile e ritorno il 26.