Inter-Juventus certifica un doppio problema sui gol subiti

Inter-Juventus regala un 4-4 spettacolare alla nona giornata della Serie A 2024/25. Ma certifica anche un doppio problema per i nerazzurri nei gol al passivo di questa stagione.

GRANDE RAMMARICO – Il giorno dopo è ancora molto forte il retrogusto amaro nella bocca dei tifosi. Inter-Juventus suona come una grande occasione persa dai nerazzurri per rimanere incollati al Napoli in vetta alla Serie A. Impossibile pensarla diversamente considerando il vantaggio per 4-2 a venti minuti dal termine. E il rammarico cresce esponenzialmente considerando come i bianconeri hanno trovato l’incredibile pareggio (qui gli highlights). La doppietta di Kenan Yildiz certifica infatti tutti i problemi già noti della difesa dell’Inter 2024/25.

PROBLEMA NOTO – Un aspetto che preoccupa parecchio Simone Inzaghi è che Inter-Juventus di ieri rappresenta un unicuum nella sua storia nerazzurra. Perché il tecnico Campione d’Italia non aveva mai subito 4 reti da quando si trova a Milano. E non ha fatto niente per nascondere la sua rabbiosa delusione dopo il fischio finale. Sottolineando soprattutto come l’Inter abbia permesso alla Juventus di capitalizzare quasi tutte le occasioni create. Grazie ai consueti errori di concentrazione e precisione che minano la tenuta difensiva da inizio stagione. Tuttavia c’è un ulteriore dato da segnalare nella differenza tra i gol subiti quest’anno e quelli della scorsa stagione.

RITMO EMOZIONALE – Non solo quest’anno l’Inter subisce molte più reti. Del resto la voce al passivo recita 13 gol subiti, ossia più della metà di quelli totali della scorsa stagione (22). Ma c’è un dato ancor più preoccupante di quello meramente numerico, e che si lega ai temi di disattenzione già sottolineati. Perché 6 delle 13 reti subite dall’Inter in questa Serie A sono arrivate dopo il 75′. L’anno scorso, per dire, il primo gol subito negli ultimi quindici minuti arrivò il 17 marzo, valido per l’1-1 di Inter-Napoli. Dopodiché ne arrivarono altri 2, ininfluenti ai fini della classifica. In questa stagione invece i 6 gol subiti nel finale pesano già 9 punti (in meno) nel percorso dell’Inter. Oltre ai dettagli di campo, quindi, Inzaghi dovrà lavorare sulla tenuta psicologica dei giocatori, evitando che abbassino la guardia e compromettano il risultato della gara.