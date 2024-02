Inter-Juventus, la difesa è la chiave. Inzaghi riparte da qui

Si accendono i riflettori su San Siro: domenica sera andrà in scena il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri punteranno su una cosa: la difesa.

ATTENZIONE – Con una Supercoppa Italiana in più in bacheca e una partita da recuperare, Simone Inzaghi e la sua Inter si presentano a San Siro contro una Juventus che vuole subito provare a tornare in testa almeno momentaneamente. Con la vittoria dei nerazzurri in Arabia Saudita, il morale ad Appiano Gentile è sicuramente schizzato alle stelle. Da qui la voglia di continuare a far bene e metterci il tutto per tutto così da strappare già questa domenica un grosso pass per la volata scudetto. Anche perché, ad oggi, sono solo due le squadre che possono giocarsi il tricolore. Con Inzaghi però che dovrà far conto alle insidie dell’Atalanta – nella partita da recuperare – e al doppio impegno in Champions League contro l’Atletico Madrid.

SOLIDITÀ – Con la Juventus vicino, Simone Inzaghi si affiderà alla solida difesa che fino ad oggi non ha mai sbagliato nessun appuntamento. Stessa cosa la farà anche Massimiliano Allegri che con il trio Gatti-Bremer-Danilo proverà a mettere in difficoltà le accelerate degli esterni e gli attacchi coordinati di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Stessa cosa anche per l’Inter che può contare dalla sua un pacchetto arretrato di tutto rispetto composto da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A loro si vanno ad aggiungere due portieri di qualità come Yann Sommer e Szczesny. Entrambi hanno portato nelle casse dei rispettivi club una marea di punti: a livello difensivo, la Juventus con 13 gol incassati è seconda solo all’Inter che ha subito 10 marcature.