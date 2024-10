Inter-Juventus, De Vrij e la ‘prova fisica’ da vincere: un duello!

Inter-Juventus non vedrà la presenza di Francesco Acerbi tra i convocati a causa di un’elongazione avvertita nel corso del match contro la Roma: ecco che toccherà a Stefan De Vrij superare una prova importante.

LA SFIDA – Inter-Juventus si caratterizzerà per la presenza di varie “sfide nella sfida”. Oltre a quella tra gli attaccanti nerazzurri e i difensori bianconeri, o tra Federico Dimarco e Andrea Cambiaso, un altro duello sarà quello tra Stefan De Vrij e Dusan Vlahović. Il nerazzurro sarà chiamato a sostituire Francesco Acerbi, alla luce con un fastidio fisico al flessore della coscia sinistra avvertito dall’azzurro dopo il match vinto contro la Roma per 1-0.

De Vrij contro Vlahović: il duello da cui potrebbe dipendere Inter-Juventus

IL DUELLO – Ecco che per Inter-Juventus il confronto tra l’olandese e il serbo potrebbe rivestire un’importanza decisiva per l’andamento dell’incontro. Sostituire Acerbi non sarà per nulla semplice, anche considerando la stazza e le abilità dell’italiano nel fronteggiare avversari strutturati nella propria metà campo, ma il nerazzurro ha dimostrato di poter rappresentare ancora un elemento affidabile per i meneghini. De Vrij è consapevole di come il suo ruolo all’interno del match possa essere determinante per un buon esito dell’incontro per la sua squadra.

LO STATO – Vlahović viene da un momento un po’ particolare con la Juventus. Il calciatore bianconero, dopo una doppietta importante contro il Lipsia, valsa la vittoria per 3-2 ai bianconeri in Champions League, non si è disimpegnato come auspicato contro il Cagliari e lo Stoccarda. La sfida con De Vrij rappresenterà un momento significativo della stagione anche per il serbo, in cerca di riscatto.