Inter e Juventus contro (ovvero quando 10 gol valgono solo 2 punti)

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi punto su punto in Serie A. Anzi, rete su rete. In attesa del primo scontro diretto stagionale, le squadre di Inzaghi e Allegri vantano reparti performanti non proprio allo stesso modo ma secondo la classifica ora la differenza è minima

REPARTI MIGLIORI – Il primo posto dell’Inter in Serie A dopo dieci giornate è solitario ma non al sicuro. Colpa di un calendario che si preannuncia assolutamente complicato nel mese di novembre, che sta per iniziare. La Juventus seconda e senza impegni nelle coppe internazionali è minacciosa. Anche i numeri, paradossalmente, sono dalla parte bianconera. Il miglior attacco con 25 reti segnate e la miglior difesa con 5 reti subite possono non bastare a Simone Inzaghi, che sul lungo periodo deve correggere un paio di situazioni. La prima consiste nel confermarsi negli scontri diretti sulla scia del 5-1 contro il Milan, visto che la partita contro la Juventus varrà molto più dei semplici tre punti. E la seconda riguarda la distribuzione “vincente” delle reti, dato che lo 0-4 di Salerno dopo l’1-2 di Milano contro il Sassuolo vale solo tre punti in classifica come un banale 0-1 o un pirotecnico 3-4. Le reti non dicono tutto: il peso di ogni rete fa la differenza.

Inter e Juventus così diverse ma così uguali

DIFFERENZA RETI – Perché questo discorso? Basti pensare che la Juventus finora ha subito solo 6 gol ma in tre partite: 1 contro il Bologna (pareggio come l’Inter), 4 contro il Sassuolo (sconfitta come l’Inter) e 1 contro la Lazio (vittoria mentre l’Inter deve ancora affrontarla). Esattamente come l’Inter di Inzaghi contro Bologna (2), Sassuolo (2) e Milan (1). I gol segnati dalla squadra di Massimiliano Allegri sono “solo” 16 in dieci partite, ovvero nove in meno dell’Inter. Ciò significa che la differenza reti tra le due squadre fa segnare un netto +10 in favore dell’Inter (+20) rispetto alla Juventus (+10). Ovvero, in media un gol in più in ogni partita. Ciò – in numeri – significa che, quando la Juventus vince 1-0, l’Inter vince 2-0. Se la Juventus vince 2-1, l’Inter fa 3-1. Cambia il numero di reti ma non i punti in classifica: lo Scudetto in Serie A non si vince al ritmo di cinque reti che “valgono” un punto. I 2 punti che separano Inter e Juventus seguono altre logiche.