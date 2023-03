Inter, la Juventus capace di sfruttare i punti deboli. Evidenze

L’Inter ha perso per la seconda volta in questa stagione contro la Juventus, non segnando e subendo la solita rete in maniera superficiale. I bianconeri sono stati bravi a sfruttare i punti deboli, l’Inter meno con i suoi avversari.

DEBOLEZZE – L’Inter ha punti deboli, come normale che sia per una squadra. Il problema è che questi sono troppo evidenti, facilmente comprensibili dagli avversari. Il campionato ha detto questo, soprattutto gli scontri con la Juventus. I bianconeri sono stati una delle tante compagini ad aver superato la squadra di Simone Inzaghi in stagione. Le due vittorie non sono arrivate con grandi difficoltà, l’ultima addirittura senza rischiare mai di prendere gol. Wojcech Szczesny non ha fatto una parata che possa essere ricordata, Massimiliano Allegri ha disegnato la sua partita alla perfezione. Squadra corta, stretta sui due attaccanti e capace di ripartire con la velocità di Filip Kostic. L’Inter non è riuscita a trovare una zona di luce, non ha mai superato la difesa bianconera e ha preso la rete proprio dalla zona esterna, lì dove ci doveva essere maggiore attenzione per l’unico pericolo.