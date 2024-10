Inter-Juventus a confronto per valori di calciomercato: ecco chi vince

Il primo Derby d’Italia stagionale si giocherà a San Siro ma la sfida Inter-Juventus per valori di calciomercato ha già la sua vincitrice. Il confronto tra la rosa nerazzurra e quella bianconera non ammette troppe repliche. Analizziamo tutti i nomi, le cifre e i reparti dettagliatamente

MILANO – Utilizzando come parametro di riferimento le quotazioni del portale specializzato Transfermarkt, i valori di mercato dell’Inter e della Juventus differiscono per meno di 100 milioni di euro. Entrando nei dettagli, la rosa dell’Inter vale poco più di 675 milioni. Quella della Juventus meno di 595. Tra le due rose “ballano” circa 80 milioni. Ma in quale reparto si crea questa ampia differenza tra le due rose? Analizziamo i valori di mercato di Inter e Juventus reparto per reparto.

Quanto valgono le rose di Inter e Juventus? Ecco i valori di calciomercato

PORTIERI – La quotazione più alta in porta è quella del bianconero Michele Di Gregorio (18 milioni). Il totale in casa Juventus è 21.2, con Mattia Perin (3) e Carlo Pinsoglio (0.2) a completare. L’Inter si ferma a 18.8 milioni nonostante il quartetto formato da Josep Martinez (12), Yann Sommer (5), Andrei Radu (1.5) e Raffaele Di Gennaro (0.3). Media di reparto: Juventus 7.1 circa, Inter 4.7 (-2.4). Questo è l’unico reparto in cui la squadra di Torino primeggia (+2.4).

DIFENSORI – In difesa il calciatore più costoso è il nerazzurro Alessandro Bastoni (70). Il reparto dell’Inter raggiunge i 156.5 milioni con Benjamin Pavard (45), Yann Bisseck (25), Stefan de Vrij (7), Tomas Palacios (6) e Francesco Acerbi (3.5). La Juventus arriva a 160 grazie a Bremer (60), Andrea Cambiaso (30), Federico Gatti (25), Pierre Kalulu (20), Juan Cabal (9), Danilo (7), Nicolò Savona (7) e Jonas Rouhi (2). Media di reparto: Inter 26.1 circa, Juventus 20 (+6.1). Sebbene il valore di reparto sia più alto per la Juventus (+3.5), quello dell’Inter conta meno calciatori ma dal cartellino più costoso. Ed è un differenza positiva che nel complesso premia la rosa nerazzurra.

Inter-Juventus si vince in mezzo al campo: Inzaghi più “fornito” di Thiago Motta

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo tra esterni, mediani e trequartisti svetta il nerazzurro Nicolò Barella (80). Il totale in casa Inter è di 310 milioni, potendo contare anche su Federico Dimarco (50), Hakan Calhanoglu (45), Davide Frattesi (35), Carlos Augusto (22), Piotr Zielinski (22), Denzel Dumfries (20), Kristjan Asllani (18), Tajon Buchanan (8), Henrikh Mkhitaryan (6) e Matteo Darmian (4). La Juventus si ferma a 239 con Douglas Luiz (55), Teun Koopmeiners (55), Khephren Thuram (35), Manuel Locatelli (28), Weston McKennie (24), Nicolò Fagioli (20), Timothy Weah (12), Arthur Melo (8) e Vasilije Adzic (2), senza poter contare su Paul Pogba (0) al momento. Media di reparto: Inter 28.2 circa, Juventus 26.6 circa (+1.6). Una differenza netta tra i due reparti a favore dell’Inter (+71). Quanto vale la rosa nerazzurra? Il centrocampo è la risposta.

ATTACCANTI – Il valore del capitano nerazzurro Lautaro Martinez (110) supera quello di tutti gli altri in attacco e non solo. Lautaro Martinez ha il valore più alto di tutti. L’Inter arriva a 192 completando il reparto con Marcus Thuram (65), Mehdi Taremi (10), Marko Arnautovic (4) e Joaquin Correa (3). La Juventus si ferma a 174 con Dusan Vlahovic (65), Kenan Yildiz (40), Nico Gonzalez (35), Francisco Conceicao (22), Samuel Mbangula (8) e Arkadiusz Milik (4). Media di reparto: Inter 38.4, Juventus 29 (+9.4). Anche in questo caso l’Inter è un bel po’ avanti (+18).

Inter meglio della Juventus? Ecco il giudizio finale sul valore delle due rose

CONSIDERAZIONI – Il valore di mercato della rosa nerazzurra tocca i 677.3 milioni, con un costo medio del cartellino che si avvicina ai 26.1, cifra superata da otto tesserati su ventisei. La Juventus si ferma a 594.2 milioni e un valore medio per calciatore di quasi 22.9, raggiunto da almeno undici dei ventisei profili in rosa. Ciò significa che la Juventus ha una rosa più omogenea ma l’Inter dei profili decisamente di valore maggiore. Più fuoriclasse, quindi. La grande differenza tra le due rose è a centrocampo. Il reparto nerazzurro è decisamente più valido. Da tutti i punti di vista. Ed è qui che si crea la principale distanza tra le due rose. Porta e difesa si annullano a vicenda, l’attacco accentua ulteriormente la situazione in favore dell’Inter. Questo è ciò che riguarda i valori di calciomercato ma poi a parlare sarà sempre il campo: l’Inter di Simone Inzaghi attende la Juventus di Thiago Motta a San Siro. E lì chi dimostrerà di valere di più?