Inter-Juventus 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Juventus 1-0 vale una nuova finale di Coppa Italia. Dalla vittoria di ieri, finalmente una contro i bianconeri al quarto tentativo in stagione, c’è un dato statistico inedito.

QUATTRO – Gli assist di Nicolò Barella, come ieri in Inter-Juventus, per un gol di Federico Dimarco. Era già accaduto in quello alla Roma dell’1 ottobre, nel secondo al Bologna del 9 novembre e in quello in Supercoppa Italiana al Milan del 18 gennaio. L’unico senza è la punizione sempre al Bologna.

CINQUE – I gol stagionali di Dimarco in quaranta presenze in tutte le competizioni. Quello di ieri che ha deciso Inter-Juventus è in assoluto il primo in Coppa Italia, con la rete nella semifinale di ritorno ha eguagliato il suo record personale stabilito nel 2020-2021 col Verona dove però le presenze erano meno: trentacinque. Dieci dei suoi tredici gol in carriera sono arrivati in queste due annate.

SEI – Le volte che Inter e Juventus si sono affrontate nelle semifinali di Coppa Italia. Questa è la prima volta che arriva un passaggio del turno, nelle precedenti a qualificarsi in finale era sempre toccato ai bianconeri: nel 1938, 1983, 2004, 2016 e 2021.

TREDICI – Gli anni dopo cui l’Inter è riuscita a eliminare la Juventus a Milano. Dopo il 2-1 del 28 gennaio 2010 ai quarti, gol decisivo di Mario Balotelli al 90′, i bianconeri avevano perso 2-0 il 2 marzo 2016 ma qualificandosi ai rigori, poi avevano vinto 1-2 il 2 febbraio 2021. In entrambi i casi erano semifinali, la prima di ritorno e la seconda d’andata.

QUINDICI – Le finali di Coppa Italia dell’Inter nella sua storia, con un bilancio finora di otto vinte e sei perse. Una qualificazione consecutiva all’ultimo atto non accadeva dal 2010 e 2011, quando fu in entrambi i casi titolo. Le altre di fila sono nel 1977 e 1978, poi dal 2005 al 2008.