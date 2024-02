Inter-Juventus 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Juventus 1-0 forse indirizza la Serie A, di sicuro evidenzia una manifesta superiorità. Ma il derby d’Italia si è deciso su autogol: non accadeva da tantissimo tempo, come fanno notare le statistiche.

ZERO – Le sconfitte dell’Inter in stagione contro la Juventus, dato definitivo visto che non si potranno più incontrare in altre competizioni. Dal ritorno definitivo in Serie A dei bianconeri, nella stagione 2007-2008, era avvenuto solo in altre due circostanze: nel 2008-2009 (un pareggio e una vittoria) e nel 2021-2022 (tre vittorie e un pareggio).

TRE – I gol complessivi nelle due partite di Serie A fra Inter e Juventus, due nerazzurri e uno bianconero. È la terza stagione consecutiva in cui ce ne sono così “pochi”, nel 2021-2022 con la stessa suddivisione mentre nello scorso campionato tutti juventini.

DIECI – Le volte che Simone Inzaghi ha sfidato la Juventus come allenatore dell’Inter. Le vittorie sono esattamente la metà delle partite, cinque, contro le due affermazioni di Massimiliano Allegri e tre pareggi. Nei successi, però, bisogna ricordare anche come due siano valsi la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.

VENTUNO – Le partite, su ventidue di campionato, in cui l’Inter ha segnato il primo gol dell’incontro. L’unica circostanza in cui il punteggio si è sbloccato con una rete degli avversari risale proprio all’andata contro la Juventus, con il momentaneo 1-0 di Dusan Vlahovic lo scorso 26 novembre (poi finì 1-1).

QUARANTACINQUE – Gli anni passati dall’ultima volta che l’Inter ha battuto la Juventus grazie a un autogol. Era il 9 maggio 1979, a infilare la porta bianconera fu Giuseppe Furino nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Ma quell’altro 1-0 non bastò per rimontare la sconfitta per 3-1 all’andata. In Serie A non era mai successo, l’ultima autorete (ininfluente) era stata di Giorgio Chiellini nel KO per 3-2 a Torino del 15 maggio 2021.