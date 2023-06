Inter, per Istanbul occhio all’attacco: un possibile problema

In vista della finale di sabato tra Inter e Manchester City, un possibile problema arriva dall’attacco. Tenendo in considerazione la possibilità di andare ai tempi supplementari, Simone Inzaghi rischia di dover arrivare a Istanbul con soli tre attaccanti. Per questo è importante monitorare le condizioni di Joaquin Correa.

TRE O QUATTRO? – La situazione dell’attacco in casa Inter in vista della finale di sabato contro il Manchester City è la seguente: Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku a disposizione. Joaquin Correa in forse (vedi articolo). Tre al momento le punte arruolabili per Simone Inzaghi, con l’argentino ancora alle prese con un problema muscolare rimediato al termine della finale di Coppa Italia vinta per 1-2 contro la Fiorentina. Insomma, non una situazione positivissima per l’Inter, che deve naturalmente ragionare sui 120 minuti in vista della possibilità di finire la gara ai tempi supplementari. E arrivare a Istanbul con soli tre attaccanti potrebbe essere un problema.

OBIETTIVO PRINCIPALE – In cima alla lista delle priorità di Simone Inzaghi, dunque, c’è proprio il recupero al 100% di Joaquin Correa. Che quest’anno con l’Inter ha trovato il gol proprio in Champions League nei quarti di finale di ritorno contro il Benfica. La sua presenza o meno e il suo stato di forma potrebbero anche essere importanti per capire quella che sarà la gestione di Edin Dzeko e Romelu Lukaku e chi partirà dal primo minuto di Manchester City-Inter in campo al fianco di Lautaro Martinez.