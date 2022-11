Inter, Inzaghi è il vero incubo di Allegri. Che numeri contro la Juventus!

Ci si avvicina sempre di più al giorno del derby d’Italia. L’Inter di Simone Inzaghi domenica sarà ospite a Torino della Juventus per provare la fuga dai bianconeri e iniziare veramente la rincorsa al primo posto occupato dal Napoli. I numeri contro Allegri fanno ben sperare

ALLEGRI E IL SUO INCUBO – L’Inter si trova al bivio di questa stagione. Lo scontro diretto contro la Juventus in programma domenica sera a Torino può essere il momento della svolta. L’obiettivo è provare la fuga dai bianconeri e cercare di dare un segnale alle avversarie per la rincorsa alla vetta, occupata dal Napoli e dall’ex Luciano Spalletti. I precedenti tra i due allenatori di Inter e Juventus danno speranze ai tifosi nerazzurri. Inzaghi ha battuto ben 5 volte su 13 Allegri, è l’uomo che ha battuto più volte Max! Ci si ricordano con gran piacere le partite dello scorso anno, che hanno portato addirittura due trofei. La Supercoppa Italiana vinta al minuto 120 grazie al gol di Sanchez e la Coppa Italia conquistata sull’onda di Ivan Perisic. Questi non sono gli unici precedenti che hanno visto Inzaghi vincere una coppa ai danni di Allegri. Nell’estate del 2017 la Lazio vinse contro la Juventus con il gol di Murgia al 93′ una delle edizioni più spettacolari della Supercoppa Italiana. L’Inter con Inzaghi non ha ancora mai perso contro i bianconeri: 4 partite in un anno, 3 vittorie e 1 pareggio strappato al 90′ per un rigore dubbio segnato da Dybala al Giuseppe Meazza. I precedenti sorridono a Simone, i tifosi interisti possono ben sperare per la sfida più sentita e importante della stagione.