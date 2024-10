Inter, Inzaghi ritrova due infortunati. La pausa gli farà bene

Inzaghi fa la conta di chi resta ad Appiano Gentile: nonostante i tanti nomi che partono a causa degli impegni in Nazionale, l’Inter rivede due assenti.

ALLENAMENTI – Con la vittoria sul Torino in campionato, l’Inter adesso si prepara a una dieci giorni complicata, così come tante altre squadre. Molti dei giocatori dell’Inter partiranno per gli impegni delle rispettive Nazionali e dopo lo stop di settembre, torneranno a fare i viaggi intercontinentali per chi andrà a giocare in Sudamerica e in Asia. Così come mezza Serie A, anche l’Inter dovrà dire addio ad alcune delle sue stelle. Con tanti “addi” che vanno via, Simone Inzaghi però potrà puntare su quelli che stanno cercando di recuperare la condizione e che quindi non partiranno.

Inter, Inzaghi rivede due nomi

CASA – Uno dei big che resterà a casa a causa di forze maggiori è proprio Nicolò Barella. Simone Inzaghi rivede dunque una delle sue pedine più importanti rimasta ai box dopo lo stop muscolare rimediato contro il Milan. Il centrocampista azzurro non è stato convocato da Luciano Spalletti per gli impegni dell’Italia e resterà ad Appiano Gentile per provare a rientrare in corsa e dare magari ad Hakan Calhanoglu un po’ di riposo dopo un tour de force che dura da quasi un mese. Un altro che sarà presente a Milano è Tajon Buchanan. L’esterno canadese continua a lavorare con attenzione per il suo rientro in campo. Già in vista della Roma il suo rientro nei convocati potrebbe essere reale. Si capirà meglio nel corso di questa settimana ad Appaino Gentile.