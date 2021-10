Inter, per Inzaghi rebus in attacco e sugli esterni. Perisic ago della bilancia

Perisic è il fattore che potrebbe incidere di più nelle scelte di Inzaghi in vista di Lazio-Inter. Se il croato giocasse in attacco con Dzeko, le fasce dei nerazzurri cambierebbero completamente fisionomia.

SCELTE INTER – Simone Inzaghi non è alla prese solo con il rebus attacco. Con la difesa e il centrocampo che sembrano ormai decisi, rimane aperto anche il capitolo esterni. Sulla sinistra tutto dipende dalla posizione in cui verrà schierato Ivan Perisic (vedi articolo). Se giocherà quinto, sarà lui il titolare sulla corsia mancina, con Federico Dimarco inizialmente in panchina. Se invece il tecnico deciderà di impiegare il croato in attacco vicino a Edin Dzeko, l’italiano classe ’97 potrebbe partire dal primo minuto. A destra la sfida è tra Denzel Dumfries, reduce dagli impegni con la sua nazionale (con cui è anche andato a segno, vedi articolo), e Matteo Darmian, che è invece rimasto ad Appiano Gentile a preparare la sfida contro la Lazio. Al momento il favorito sembra proprio quest’ultimo. Mancano solo poche ore e poi il puzzle troverà la sua forma definitiva. Non resta che attendere le scelte finali di Inzaghi, sia in attacco che sugli esterni.