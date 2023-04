Inter, Inzaghi non rischia contro la Salernitana: quasi nessuno rifiata

L’Inter aprirà la 29a giornata di Serie A contro la Salernitana ma Simone Inzaghi propende per la formazione titolare: non rischia, nonostante la gara contro il Benfica di martedì 11 aprile.

TITOLARI − L’Inter, dopo quanto accaduto in Coppa Italia contro la Juventus (vedi articolo), riparte dalla Serie A e dalla Salernitana. Bisogna ritrovare la vittoria perché tre sconfitte consecutive, delle dieci totali arrivate in campionato, pesano e non poco. Tutto è ancora aperto per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione e l’Inter ha commesso fin troppi passi falsi fino a questo momento. Aprile, come detto tante e tante volte, è un mese di fuoco in questo senso per i nerazzurri: c’è in ballo appunto la qualificazione tra le prime quattro in classifica, l’eventuale passaggio dai quarti alla semifinale di Champions League e la gara di ritorno contro la Juventus in Coppa Italia. Nulla è ancora deciso ma Simone Inzaghi, anche contro la Salernitana, starebbe propendendo verso la scelta dei suoi titolari.

Inter, Inzaghi non rischia contro la Salernitana nonostante il Benfica martedì

ZERO RISCHI − Simone Inzaghi, quindi, in queste ultime ore che restano prima del match contro la Salernitana, sta ragionando sulla formazione da schierare. L’unico dubbio resterebbe per la corsia di sinistra, con il ballottaggio aperto tra Federico Dimarco e Robin Gosens (vedi articolo). Solamente Edin Dzeko e Francesco Acerbi vanno verso la panchina dopo la gara contro i bianconeri. In ogni caso, nella probabile, non compaiono i nomi che forse molti tifosi nerazzurri sperano ancora di scorgere, ovvero quelli di Asllani e Bellanova. Il tecnico nerazzurro non vorrebbe rischiare e, pur di ottenere punti fondamentali in ottica classifica, starebbe propendendo sul (ri)affidarsi ai suoi giocatori titolari. Nonostante il big match contro il Benfica da giocare martedì sera sempre in trasferta. Sarà una scelta che premierà Simone Inzaghi e l’Inter? Solo il risultato di quest’oggi saprà dare una risposta concreta.