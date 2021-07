Inter, Inzaghi nei prossimi giorni ne ritrova cinque: uno solo di passaggio?

L’Inter, in virtù della rinuncia alla tournée americana, si trova a dover riorganizzare il calendario delle amichevoli pre-campionato (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro domenica dovrebbe ritrovare Lukaku e in seguito altri quattro calciatori, di cui uno in bilico

CHI RESTA E CHI VA – L’Inter ha deciso di non volare negli Stati Uniti per la tournée e la Florida Cup. Simone Inzaghi si trova dunque a dover riprogrammare il calendario pre-campionato, con nuove amichevoli da calendarizzare per mettere minuti nelle gambe. Intanto il tecnico nerazzurro si prepara a riabbracciare Romelu Lukaku, che entro domenica dovrebbe fare ritorno in Italia. In seguito dovrebbero unirsi al gruppo anche Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Matias Vecino e Ivan Perisic. Di questi ultimi quattro, il nome in bilico è quello di Vidal. Il centrocampista, infatti, non rientra nei piani del club che sta cercando una soluzione per accontentare tutte le parti in causa (vedi articolo). Tutto da chiarire il futuro di Sanchez, che ha un ingaggio pesante ma che al momento, in assenza di altri attaccanti in entrata, rimane dov’è. Vecino proverà a giocarsi le sue chance mentre Perisic sarà senza dubbio tra le colonne portanti della nuova Inter targata Inzaghi.