Inter di Inzaghi macchina da gol? Cosa succede senza Thuram

Il primo Derby di Milano del 2025 assegnerà la Supercoppa Italiana ma all’Inter di Inzaghi servono i gol degli attaccanti e non solo quelli di Thuram. La situazione realizzativa in casa nerazzurra continua a lasciare qualche dubbio legato alla distribuzione delle reti per reparto

MILANO – I numeri realizzativi dell’Inter di Simone Inzaghi nella prima parte di stagione sono buoni ma non fanno impazzire. Le reti segnate finora sono 56 in 25 partite tra Serie A (45), Champions League (7), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (2). In media più di due a partita. Un dato che se fosse stato più alto, ad esempio tre a partita, non avrebbe creato scalpore, dal momento che l’Inter crea numerose occasioni da gol in ogni gara. Nessuno si stupirebbe se la squadra di Inzaghi avesse già segnato 75 reti finora! E invece manca sempre qualcosa sotto porta. Freddezza? Lucidità? Precisione? Di tutto e anche di più. Basti pensare che l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, appena battuta per la settima volta consecutiva e nuovamente senza subire rete, ha già segnato 62 gol in stagione. In vista dell’imminente Derby di Milano, che a Riad assegnerà la Supercoppa Italiana 2024, i margini di miglioramento sono piuttosto evidenti.

Inter di Inzaghi vera macchina da gol? Da 56 reti stagionali a… 45!

RETI NERAZZURRE – Il dettaglio più importante da analizzare è il numero di reti per reparto. Da non considerare le 2 autoreti a favore, che portano a considerare solo 54 delle 56 reti stagionali. Escludendo dal conteggio anche i 7 gol segnati su calcio di rigore, che non possono rientrare in nessun discorso legato al reparto, le 54 reti attuali si riducono a 47. Inoltre, il centrocampo perde 6 gol (4 di Hakan Calhanoglu e 2 di Piotr Zielinski, ndr), mentre l’attacco deve fare a meno dell’unico gol segnato finora da Mehdi Taremi in maglia nerazzurra. Da fermo sono arrivati anche altre 2 reti che non rientrano nel concetto di “azione”, ovvero la punizione di Calhanoglu in Champions League e l’angolo di Kristjan Asllani in Coppa Italia. Ecco che l’analisi si basa su 45 azioni concretizzatesi in rete. Solo 45 reti in 25 partite, quindi meno di due a partita. Migliorabile.

Marcatori Inter: centrocampo top ma attacco e difesa da rivedere

DIVISIONE PER REPARTO – Analizzando queste reti, viene fuori uno schema piuttosto ambiguo. L’attacco è autore di appena 23 reti, distribuite tra il capocannoniere Marcus Thuram (13), il capitano Lautaro Martinez (7), la riserva Marko Arnautovic (2) e l’esubero Joaquin Correa (1). Il centrocampo arriva addirittura a 19, grazie alle 8 reti dei centrali – Nicolò Barella (3), Davide Frattesi (3), Calhanoglu (1) e Henrikh Mkhitaryan (1) – e alle 11 degli esterni Denzel Dumfries (5), Federico Dimarco (3), Carlos Augusto (2) e Matteo Darmian (1). A quota 3 la difesa grazie alle reti singole di Stefan de Vrij, Yann Bisseck e Alessandro Bastoni, che da tempo sono gli unici centrali difensivi a disposizione di Inzaghi. Relativamente pochi gol dall’attacco e assolutamente pochissimi dalla difesa. Solo il centrocampo sta garantendo importanti prestazioni realizzative.

AAA Lautaro Martinez cercasi ma non solo: Inter-Milan nel mirino

ATTACCO SPUNTATO – Questi numeri confermano l’importanza del centrocampo nei risultati della squadra di Inzaghi. L’Inter ha il miglior reparto mediano in Italia. E il centrocampo nerazzurro sicuramente è nella Top-5 in Europa. Questo a prescindere dalle reti segnate, che comunque rappresentano un buon bottino. Praticamente una ogni tre partite per i mediani e quasi una ogni due per gli esterni. Al contrario, in media servono almeno otto partite per vedere la rete di un difensore nerazzurro. La media appena inferiore al gol per partita da parte dell’attacco è la principale statistica da migliorare nella seconda parte di stagione. All’Inter di Inzaghi in questi primi quattro mesi e mezzo sono mancati i gol dell’ormai ex capocannoniere Lautaro Martinez. E il bottino praticamente nullo di Taremi completa il quadro. Considerando che quasi sicuramente Thuram salterà Inter-Milan di Supercoppa Italiana a Riad per infortunio, la prima occasione per invertire la tendenza è in arrivo: all’Inter di Inzaghi a partire dal Derby di Milano servono i gol del “suo” Lautaro Martinez. E anche quelli di Taremi, Correa e Arnautovic.