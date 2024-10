Inter di Inzaghi, diamo (alcun)i numeri: 4 a 8, 5 a 0 e 10 a 1!

La prima parte di stagione per l’Inter di Inzaghi avanza con l’obiettivo di recuperare terreno sia in Serie A sia in Champions League. Il gruppo su cui punta l’allenatore è più ampio rispetto alla passata stagione e i primi numeri stagionali lo dimostrano. Di seguito i dati più interessanti

MILANO – La strategia di Simone Inzaghi in questa stagione calcistica passa come non mai attraverso le rotazioni. Al di là dei commenti e delle polemiche sia prima sia dopo le partite della sua Inter, la scelta di far ruotare titolari e riserve (“co-titolari”) non è in discussione. Dopo otto partite – sei in Serie A e due in Champions League – sono 21 i calciatori utilizzati da Inzaghi finora. E praticamente la metà è già andata a segno. Scopriamo tutti i dettagli con dati e nomi.

I calciatori più e meno utilizzati da Inzaghi in stagione

QUATTRO A OTTO – Chi sono i “semprepresenti” nerazzurri? Oltre al numero uno Yann Sommer, vantano otto presenze in altrettante uscite anche Carlos Augusto, Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan, che è il titolare meno sostituibile per Inzaghi proprio al pari del portiere svizzero.

CINQUE A ZERO – Al contrario, in rosa figurano ben cinque calciatori mai utilizzati finora ma con motivazioni valide. A quota zero presenze i tre portieri di riserva Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro e Andrei Radu (fuori lista, ndr). Con loro anche l’ultimo arrivato all’Inter, il classe 2003 Tomas Palacios, che è il più giovane e inesperto della rosa nerazzurra. Il 21enne argentino non ha mai indossato la maglia dell’Inter finora. Completa il gruppo degli “assenti” Tajon Buchanan, ancora nemmeno mai convocato in quanto infortunatosi gravemente a inizio luglio nel corso di un allenamento con la Nazionale Canadese in occasione della Copa America. Tornerà a breve.

Classifica marcatori Inter in aggiornamento: Thuram svetta

DIECI (ALMENO) A UNO – Infine, per quanto riguarda i marcatori, l’Inter ha già mandato in rete dieci calciatori. Guida la classifica Marcus Thuram a quota 4 gol, seguito dal capitano Lautaro Martinez a 3 e dal rigorista Hakan Calhanoglu a 2. Fuori dal podio i sette nerazzurri a quota 1: Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Frattesi, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, questi ultimi entrati in classifica in occasione di Inter-Stella Rossa (4-0).