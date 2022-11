L’Inter invoca Lautaro Martinez, dai botti in disco a quelli in campo: riscatto

Lautaro Martinez deve prendersi l’Inter sulle spalle e portarla ai successi contro Bologna e Atalanta. Serve la riscossa dopo i gol divorati di Torino e la notte in discoteca

POTEVA ANDARE MEGLIO − Giorni sicuramente non facili per l’Inter e Lautaro Martinez. La quinta sconfitta in campionato, questa volta contro i rivali di sempre della Juventus, è stata difficile da digerire. Il Toro ha, per certi versi, contribuito al KO di Torino (il quarto contro una diretta concorrente per il vertice). Lautaro Martinez ha peccato di fragilità e poca precisione sotto porta. Due i gol divorati dall’attaccante argentino davanti a Szczesny, reti che avrebbero potuto indirizzare diversamente il Derby d’Italia. Dopo i mancati botti in campo, però, sono arrivati quelli in discoteca. Il motivo: i festeggiamenti per il 27esimo compleanno dell’amata compagna Agustina Gandolfo.

OCCASIONI − L’episodio ha ovviamente scatenato la penna e la voce di stampa e opinionisti. Tant’è che si è parlato anche di Inter infuriata contro Lautaro Martinez e di multa nei suoi confronti. Tutto a quanto pare smentito (vedi articolo). Adesso però ci si aspetta una reazione in campo da Toro. La partita a secco contro la Juventus si aggiunge a quella in altrettante polveri bianche giocata in Germania contro il Bayern Monaco. Anche in quel caso, Lautaro Martinez fu autore di un altro clamoroso gol sbagliato (su assist di Gosens). I black-out sotto porta del puntero di Bahia Blanca non sono ormai una novità, serve lavorarci su e anche insistentemente. Le gare contro Bologna e Atalanta un’occasione da non sbagliare.