Inter, investire ora o attendere il prossimo anno: il dilemma per l’attacco

L’Inter si interroga su come agire sul fronte dell’attacco. L’opzione di investire nell’immediato contrasta con l’idea di procedere a un acquisto importante a parametro zero nella prossima estate.

IL PUNTO – Che l’Inter intenda effettuare un restyling nel suo reparto offensivo è una realtà. Il dubbio riguarda quando possa avvenire una tale riforma, considerando che il futuro di Joaquin Correa e Marko Arnautović sembra al momento ancora a tinte nerazzurre. L’idea del club meneghino è di provare a convincere i due attaccanti a sposare la causa di un altro club, così da creare i presupposti per poter investire nel reparto d’attacco già in questa finestra di mercato.

Mancata cessione significa posticipare il colpo sperato: realtà chiara!

LO SCENARIO – Ovviamente, laddove i meneghini non dovessero riuscire a piazzare i due calciatori in questa sessione di calciomercato, la soluzione sarebbe quella di attendere il prossimo anno per poter trovare un accordo per l’ingaggio a parametro zero di un calciatore più giovane. I nomi che si fanno con più insistenza sono quelli di Federico Chiesa della Juventus e Jonathan David del Lille, con quest’ultimo che rappresenterebbe un colpo internazionale per il quale saranno molte le rivali. Al momento, non è chiaro come si evolverà il mercato dei nerazzurri in attacco. L’unica certezza è che dei movimenti avverrebbero se i meneghini riuscissero a soddisfare il proprio proposito estivo.