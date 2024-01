Inter, occhio al ‘Generale Inverno’: trend da invertire

Nelle scorse stagioni l’Inter ha spesso avuto un pessimo rapporto con il periodo invernale, che ha portato a delle flessioni nel periodo post-natalizio. Un trend da invertire, vedendo anche il pari contro il Genoa e la vittoria in extremis contro il Verona.

MOMENTO CRUCIALE – Nelle ultime stagioni dell’Inter, se c’è un momento cruciale quello è il periodo invernale. Basta ricordare i tonfi dello scorso anno, o ancora i tanti punti persi due stagioni fa che hanno visto lo scudetto scivolare via in favore dei rossoneri. Un trend da evitare in questa stagione e che Simone Inzaghi proverà a fare mantenendo freschi tutti i suoi giocatori. La rosa dell’Inter è attrezzata per le rotazioni, come ha mostrato il tecnico con i numerosi cambi nella prima parte di stagione. Affrontare questo periodo con gli uomini al meglio è fondamentale, anche perché tanto passa dalle prossime partite: lo scontro diretto con la Juventus, le dure trasferte con Fiorentina e Roma, la Supercoppa Italiana e il doppio confronto europeo con l’Atletico Madrid. Insomma, “Generale Inverno” è arrivato. Ora si aspetta la risposta dell’Inter, per invertire il trend delle passate stagioni.