Inter invalicabile: zero gol subiti nelle ultime 4 sfide! Poi una conferma

L’Inter di Inzaghi ha sfidato la Juventus a San Siro nel big match della ventitreesima giornata di Serie A scendendo in campo per un solo risultato, vale a dire la vittoria. La squadra di Inzaghi l’ha ottenuta strameritando e dominando il gioco. Nelle ultime quattro uscite, tra Supercoppa italiana e campionato, i nerazzurri hanno sempre vinto senza subire gol e contro quattro avversari di tutto rispetto

INVALICABILI – L’Inter di Simone Inzaghi domina e vince meritatamente contro la Juventus a San Siro, allungando in vetta alla classifica. I nerazzurri adesso si trovano a +4 sui bianconeri, con una partita da recuperare (Inter-Atalanta, 28 febbraio). Insomma, 3 punti importantissimi in ottica scudetto, anche e soprattutto a livello psicologico. Chiaramente, come ha giustamente sottolineato Inzaghi, si tratta solo di una delle tante tappe verso la meta e quindi non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto alla luce di un febbraio di fuoco. Delle ultime quattro uscite dell’Inter, ad ogni modo, colpisce un fattore in particolare: l’imperforabilità.

Inter, nelle ultime quattro partite zero gol subiti e sempre vittorie: conferme su una nuova capacità

Non che sia una novità a questo punto della stagione perché i numeri parlano chiaro: l’Inter finora in campionato su 18 partite giocate ha realizzato 51 gol subendone solo 10 mentre nella fase a gironi di Champions League ne ha realizzati 8 subendone 5. Nelle ultime quattro partite con Lazio e Napoli in semifinale e finale di Supercoppa italiana e con Fiorentina e Juventus in Serie A, l’Inter ha messo a segno sei reti subendone zero. E soprattutto ha sempre vinto contro quattro avversari di tutto rispetto e lo ha fatto in maniera anche diversa perché le vittorie contro Napoli e Fiorentina non sono uguali a quelle contro Lazio e Juventus. Questo conferma una capacità diversa rispetto alla scorsa stagione, vale a dire riuscire a portare a casa la vittoria anche in maniera ‘sporca’. L’evoluzione passa anche da questo.