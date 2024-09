Inter, inizio di stagione negativo ma la classifica aiuta. La situazione

L’Inter non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione di Serie A. Ha perso diversi punti, eppure la classifica aiuta in maniera importante. Le avversarie non scappano, tutto è a portata di mano.

INIZIO – 11 punti su 18 non sono un bottino di una squadra che vince lo Scudetto. Nemmeno i 7 gol subiti in 6 partite giocate in campionato. L’Inter con questi numeri dista solamente 2 punti dal primo posto e mantiene così fiducia in vista del prosieguo della Serie A. I pareggi con Genoa e Monza, ma soprattutto la sconfitta nel derby con il Milan hanno abbassato l’entusiasmo in casa nerazzurra, la classifica comunque aiuta nonostante i diversi problemi individuati.

Inter, la classifica ma non solo. Diversi problemi

PROBLEMI – Lautaro Martinez ha segnato poco fino ad ora, o meglio non ha mai segnato prima dell’Udinese. Finalmente si è sbloccato, anche se l’Inter ha pagato la sua assenza prolungata. Oltre a questo problema ci sono i numeri della difesa a preoccupare. Tanti, troppi errori dei singoli nei gol subiti: la marcatura leggera di Pavard su Mota contro il Monza, il braccio di Bisseck con il Genoa, la palla persa di Mkhitaryan al primo gol del Milan. Simone Inzaghi deve ritrovare l’equilibrio e soprattutto la solidità che ormai è un vecchio ricordo. La fiducia, però, rimane. Il motivo? Le avversarie, che non riescono a correre come potrebbero. Juventus, Milan, Napoli e Inter sono nel giro di due punti e la lotta proseguirà nelle prossime settimane.