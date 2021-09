Inter, inizio da prima della classe in tre categorie. Ma non è l’unica in Italia

L’Inter vuole affrontare una stagione al vertice, provando a confermarsi in Serie A ma anche a fare passi in avanti nelle altre categorie in cui è impegnata. Le prime uscite ufficiali di questa stagione premiano le tre squadre nerazzurre, che guidano la classifica a punteggio pieno

INIZIO DA INCORNICIARE – L’Inter è prima in classifica a punteggio pieno. Una notizia che vale per la Serie A Maschile (vedi classifica) ma anche per la Serie A Femminile (vedi articolo) e il Campionato Primavera 1 (vedi articolo). L’avvio stagionale nerazzurro finora è ottimo in tutte e tre le principali categorie. Ma l’Inter non è l’unica squadra italiana a poter vantare questa situazione – complessiva – in campionato dopo le prime cinque partite sul suolo nazionale.

Inter prima in classifica ovunque… ma non da sola

I NUMERI STAGIONALI – Sei punti su sei per l’Inter di Simone Inzaghi (7 gol fatti, 1 subìto) e per l’Inter Women di Rita Guarino (4 gol fatti, 0 subiti), che condividono il primo posto con le altre squadre a punteggio pieno. Lazio, Milan, Napoli e Roma nel campionato maschile e Juventus, Milan, Roma e Sassuolo in quello femminile. Tre punti su tre per l’Inter Under-19 di Cristian Chivu (3 gol fatti, 2 subiti), che si trova in vetta con Genoa, Hellas Verona, Juventus, Napoli, Roma e SPAL. Solo la Roma, quindi, può vantare il 5/5 in partita come la società nerazzurra: 15 punti su 15 a disposizione, complessivamente. Un inizio promettente per le tre Inter… e le tre Roma.