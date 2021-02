Inter, inizia subito la settimana del Derby di Milano (e anche quella UEFA)

Antonio Conte Inter

L’Inter di Conte non ha tempo di pensare alla stagione condotta finora e deve accelerare nel tentativo di aumentare il gap con chi insegue. Il jolly ambiguo arriva dal Derby di Milano, che nasconde delle insidie. Nel frattempo c’è chi sarà impegnato in campo UEFA

È GIÀ DERBY – Ad Appiano Gentile non c’è tempo per festeggiare il primato in Serie A dopo troppo tempo. L’Inter di Antonio Conte deve rituffarsi immediatamente sui suoi appuntamenti. Domenica si gioca la prima “finale” scudetto. Il Derby di Milano a San Siro non è solo la sfida tra prima e seconda in classifica. Si tratta anche della partita-verità. L’attuale equilibrio in classifica può essere accentuato, confermato o ribaltato nel giro di 90′ più recupero. Ecco perché l’Inter deve concentrarsi sul suo calendario e, nel frattempo, sbirciare gli appuntamenti altrui.

IMPEGNI UEFA – Un calendario diverso da quello del Milan e dalle altre inseguitrici. Proprio i cugini rossoneri giovedì saranno impegnati in Europa League, a Belgrado, in casa della Stella Rossa. La Roma a Braga e il Napoli a Granada. La Juventus mercoledì in Champions League in casa del Porto. Tutti in trasferta in giro per l’Europa. Tranne l’Inter, che restando fissa in Italia ha il diritto e il dovere di preparare il Derby di Milano già da oggi. Dovrebbe essere il “vantaggio competitivo” nerazzurro verso lo scudetto (vedi focus). Dovrebbe, appunto. Il tempo, in questo caso, può essere denaro. Anche se non è denaro griffato UEFA.