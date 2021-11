Inter, inizia oggi il countdown: due mesi al secondo obiettivo stagionale

Inter, adesso non ci sono più dubbi. I primi due obiettivi stagionali, sia in ordine di importanza sia temporale, sono stati fissati ufficialmente. Il lavoro di Inzaghi nelle prossime settimane sarà condizionato e scandito da due scadenze che possono cambiare la stagione

OBIETTIVI STAGIONALI – La sosta internazionale fa perdere di vista gli impegni e gli obiettivi dei club, ma in casa Inter la situazione non è mai stata più chiara di oggi. Finalmente esiste la data della Supercoppa Italiana (vedi articolo). Facendo partire oggi il countdown ufficiale, praticamente tra due mesi si scenderà in campo nella Inter-Juventus più attesa della stagione. Si tratta comunque del “secondo” obiettivo stagionale e non del primo. Perché nel giro di un mese scarso (magari anche meno di due settimane…) Simone Inzaghi dovrà portare l’Inter agli ottavi di Champions League, che è il primo obiettivo stagionale designato. Il primo trofeo in palio, invece, sarà a San Siro: gennaio 2022 partirà con il botto. Ci sono due mesi pieni per prepararsi al meglio…