Inter, la situazione infermeria in vista dell’Empoli: due speranze

Dopo l’ultimo infortunio – quello di Yann Sommer – continua a riempirsi l’infermeria in casa Inter in vista del rientro dalla sosta, per la partita contro l’Empoli. Sei i giocatori attualmente indisponibili, ma con due speranze.

SITUAZIONE INDISPONIBILI – Sono sei, al momento, i giocatori dell’Inter infortunati. Alcuni di lunga data, come Juan Cuadrado e Stefano Sensi, alcuni recenti come Yann Sommer e Stefan de Vrij. A completare la lista ci sono Carlos Augusto e Marko Arnautovic, entrambi indisponbili sin dalla partita in trasferta, vinta per 0-1, contro il Bologna. Al momento, puntando la partita contro l’Empoli in programma lunedì 1 aprile a San Siro, sono due le speranze di Simone Inzaghi. La prima, quella di recuperare proprio Carlos Augusto, che sarebbe fondamentale vista la situazione legata a Francesco Acerbi e l’infortunio di de Vrij con l’Olanda. La seconda è la speranza, per l’Inter, che il problema di Yann Sommer alla caviglia possa essere meno grave del previsto. Per quanto riguarda gli altri, in ogni caso Sensi e Cuadrado avrebbero praticamente uno spazio pari a zero, mentre per Arnautovic il rientro è programmato per la trasferta contro l’Udinese dell’8 aprile. Da capire infine proprio de Vrij, il quale anche potrebbe tornare a disposizione per Udine.