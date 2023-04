Inter inefficace su azione, nessun segnale dagli attaccanti

L’ultimo gol su azione firmato dagli attaccanti per l’Inter risale al 5 marzo, nella gara contro il Lecce. Da allora il reparto avanzato della squadra si è inceppato, senza alcun segnale di ripresa.

ATTACCO BLOCCATO – L’ultima volta che uno dei quattro attaccanti dell’Inter ha segnato da azione risale al 5 marzo. Nel dettaglio si tratta di Lautaro Martinez contro il Lecce, in quella che è anche l’ultima vittoria in campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Da allora sono arrivati soltanto gol su rigore e tutti firmati da Romelu Lukaku: contro lo Spezia, contro la Juventus (in Coppa Italia) e contro il Benfica in Champions League. Un attacco, quello dell’Inter, totalmente bloccato. Ma andando a scavare a ritroso, questi dati prendono una piega ancor più inquietante: Edin Dzeko non segna dal 18 gennaio (Supercoppa Italiana), Joaquin Correa dal 29 ottobre e lo stesso Lukaku non trova la rete su azione in campionato dalla prima giornata, contro il Lecce. Dati che lasciano pochi dubbi sui problemi della squadra.