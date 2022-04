Inter, l’incubo giallo condiziona Inzaghi: attenzione ai diffidati, non al Milan!

Inter impegnata su più fronti e con più pensieri da tenere in considerazione per non complicare i piani. Inzaghi sta già preparando la trasferta di La Spezia buttando più di uno sguardo al calendario. A livello temporale arriverà il Milan, ma non è quello il vero problema da gestire adesso

CALENDARIO – L’Inter tornerà in campo prima del weekend. E sono molteplici i pensieri di Simone Inzaghi per Spezia-Inter (vedi designazione arbitrale). C’è chi assicura che il tecnico nerazzurro possa fare turnover in vista del Derby di Milano di Coppa Italia (vedi articolo). Sarà davvero così? Sicuramente il ritorno di Inter-Milan è un pensiero per Inzaghi in questa settimana, ma mai come Inter-Roma di Serie A (vedi focus). Perché la formazione in campo nelle partite di campionato adesso non possono essere condizionate dal turno infrasettimanale di coppa. O comunque non in maniera prioritaria.

DIFFIDATI – Le rotazioni di Inzaghi, più che condizionate dal Milan in coppa, riguardano la Roma in campionato. Il pensiero di Inzaghi va ai diffidati. A La Spezia fari puntati sulla catena sinistra formata da Alessandro Bastoni e Ivan Perisic, oltre ad Arturo Vidal in mezzo al campo. I tre diffidati potrebbero (condizionale d’obbligo…) iniziare in panchina contro lo Spezia, così da non rischiare il giallo che li estrometterebbe da Inter-Roma. Per questo motivo Inzaghi potrebbe riproporre Federico Dimarco terzo sinistro in difesa, ma soprattutto far debuttare da quinto sinistro Robin Gosens (vedi focus). Solo così Bastoni e/o Perisic potrebbero rifiatare. Forse… Testa allo Spezia pensando alla Roma, non al Milan: Inzaghi non può lasciare altri punti per strada.