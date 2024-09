Inter in testa alla pausa Nazionali: un quadro delle prime tre gare

L’Inter giunge alla prima sosta delle Nazionali della stagione con il primo posto in classifica a pari merito con Juventus e Torino. 7 punti in classifica e 2 reti subite in tre incontri per i nerazzurri.

LA SITUAZIONE – L’Inter arriva alla prima pausa delle Nazionali risultando essere in vetta alla classifica della Serie A insieme a Torino e Juventus. La squadra meneghina ha totalizzato 7 punti nei primi tre incontri stagionali, non riuscendo a ottenere il bottino pieno solo nella prima sfida contro il Genoa. In quel caso, è arrivato un 2-2 frutto di due errori individuali di Yann Sommer e Yann Bisseck, ma la prestazione complessiva è stata sicuramente positiva. Su queste basi, i nerazzurri hanno rilanciato le proprie ambizioni nei successivi due incontri, mettendo a segno 6 reti e non subendone alcuna da parte del Lecce e dell’Atalanta.

Inter prima in classifica: è già sfida alla Juventus prima della sosta Nazionali!

LO SCENARIO – Sicuramente è presto per poter asserire con certezza che Inter e Juventus saranno le uniche pretendenti allo scudetto. Ciò che però può essere detto è che i nerazzurri e i bianconeri sono state le squadre più brillanti tra quelle di vertice nei primi tre incontri della stagione. Da ciò ci si può attendere, dopo la sosta per le Nazionali, che le due formazioni vogliano mantenere questi livelli prima dello scontro diretto del 27 ottobre. Un’occasione, quest’ultima, per vedere a che punto saranno le due compagini in vista dei propri obiettivi futuri.