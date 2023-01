Inter, in Supercoppa dimostrata solidità mentale: strada da mantenere

L’Inter in Supercoppa Italiana ha dato una dimostrazione di solidità mentale. Un fatto che va mantenuto e portato avanti per il resto della stagione.

VITTORIA DI TESTA – La Supercoppa ha visto un’importante dimostrazione di forza dell’Inter. Il risultato di 3-0 racconta bene una partita con un netto divario tra le due squadre. Con i nerazzurri che finalmente hanno messo in campo concentrazione e presenza mentale per tutta la durata del match. Un fatto per nulla scontato con gli uomini di Inzaghi.

CAMBIAMENTO – L’Inter soprattutto negli ultimi mesi, ma non solo, ha abituato ad avere alti e bassi. Anche all’interno della stessa gara si sono visti spesso momenti di grande brillantezza seguiti da crisi ed errori quasi inspiegabili. Proprio il derby di andata è stato uno dei massimi esempi. In Supercoppa invece gli uomini di Inzaghi hanno concesso giusto le briciole agli avversari. Dimostrando una concentrazione da grande squadra. Quello che serviva per vincere un big match con un trofeo in palio. Ora però questo segnale va portato avanti.

CONTINUARE COSÌ – L’Inter, per vivere da protagonista i prossimi mesi, ha bisogno che questa dimostrazione data col Milan non resti un fatto isolato. Il ricordo della prestazione di Monza dopo la vittoria col Napoli è lì a fare da monito. L’Inter ha dimostrato di poter tenere in pugno le partite. Senza passi falsi, senza cali di testa, senza rilassamenti gratuiti. Sapendo sempre cosa fare, oltre l’atteggiamento tattico. Riuscirà a farlo in match di profilo più basso?