Inter in emergenza? In arrivo il momento delle seconde linee

L’Inter sta per vivere un periodo alquanto difficile. Federico Dimarco e Lautaro Martinez sono usciti malconci dalla Coppa Italia, ora è il momento delle seconde linee.

INFORTUNI – Lautaro Martinez e Federico Dimarco salteranno le prossime due partite almeno, rispettivamente con Lecce e Genoa. Sono le ultime prima della fine del 2023 e l’Inter dovrà fare a meno di due titolarissimi. Il primo marcatore del campionato e l’assist-man della fascia sinistra guarderanno i compagni giocare e provare a reagire all’ultima sconfitta in Coppa Italia. La partita con il Bologna ha lasciato scorie non solo a livello psicologico, ma soprattutto dal punto di vista fisico.

SOLUZIONI – Il primo indiziato per il Inter-Lecce è Marko Arnautovic. L’attaccante dovrà sostituire il numero 10 per affiancare Marcus Thuram. Le aspettative sono altissime, il motivo è ben comprensibile. I soldi spesi per l’austriaco non sono stati ancora giustificati: l’unico gol in Champions League non è abbastanza per essere soddisfatti. Al posto di Dimarco invece si rivedrà Carlos Augusto, che a differenza dell’ex Bologna sta vivendo un momento assolutamente positivo. Da braccetto ha dimostrato di saper giocare ottimamente, da esterno ha trovato il gol proprio con il Bologna di testa. Il brasiliano adesso ha la possibilità di farsi vedere da titolare, non ce ne saranno tante altre. Sfruttare questa settimana prima del 2024 per le due seconde linee è fondamentale per il futuro in nerazzurro.