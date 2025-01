Inter in due versioni (vincenti) tra Champions League e Serie A! I dati confermano

L’Inter ha mostrato due facce della stessa medaglia in questa prima parte di stagione. I dati confermano i diversi punti di forza tra Champions League e Serie A.

RENDIMENTO – L’Inter di Champions League è totalmente differente rispetto a quella vista fino ad ora in Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si è mostrata in due versioni esaltando diversi punti di forza, ma ottenendo comunque i medesimi risultati. A prescindere dalle competizioni i nerazzurri vincono e lo fanno convincendo ed esaltandosi. Quarto posto in Champions League ad un punto dagli ottavi di finale diretti, secondo in campionato con una partita in meno a -3 dal Napoli primo.

Inter, le statistiche e le tue “due facce”

DIFESA – L’Inter in campionato è più fragile, difensivamente ha dei momenti di disattenzione che ha pagato anche a caro prezzo. I dati confermano questa preoccupazione, soprattutto negli attimi finali delle partite. La squadra di Inzaghi ha subito 18 gol in 20 partite ed è la terza miglior difesa, mentre in Champions League sta rompendo ogni tipo di record. Ha appena un gol subito in sette partite con sei clean sheet all’attivo. I numeri sono impressionanti per una compagine che ha mostrato a volte debolezze nel reparto arretrato.

ATTACCO – L’altra differenza riguarda i numeri in attacco. In Serie A l’Inter comanda ed ha eguagliato le migliori squadre della storia della competizione alla ventesima giornata. Ha segnato 51 gol in appena 20 partite, una media di più di 2 gol ogni gara. Con Inzaghi era già successo al suo primo anno da allenatore a Milano, replicarsi però è complicato. In Champions League invece l’attacco fatica: appena otto le reti segnate in sette match. Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi non hanno portato i gol che ci si aspettavano, ma hanno comunque contribuito alle vittorie. L’Inter sa perciò ottenere successi in diversi modi e in qualsiasi situazione. Fino alla fine della stagione può diventare un punto di forza, anche se l’ideale sarebbe vedere la solidità difensiva europea anche in campionato.