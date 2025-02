Inter, in Coppa Italia doppio obiettivo da centrare! Il tabù della stagione

L’Inter ha guadagnato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 a San Siro. Adesso i nerazzurri possono centrare un doppio obiettivo dalla competizione nazionale.

PASSAGGIO DEL TURNO – Il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia non è qualcosa di indifferente. Lo dimostrano i percorsi di squadre come Juventus, Napoli o Roma, uscite prima e messe in discussione per le loro scelte. Soprattutto i bianconeri, eliminati proprio ieri sera dall’Empoli ai calci di rigore. L’Inter ha deciso di puntare sulla Coppa Italia, seppur con le dovute precauzioni in ottica di un finale di stagione pieno di impegni. Spazio alle seconde linee, fiducia a chi ha avuto meno spazio rispetto ai titolarissimi di Simone Inzaghi. Il risultato ha dato ragione all’allenatore: gol di Marko Arnautovic, rigore guadagnato da Joaquin Correa, parate decisive del secondo Josep Martinez, gol di Kristjan Asllani agli ottavi di finale contro l’Udinese. Le riserve stanno rispondendo al meglio!

Inter, la Coppa Italia per il trofeo e non solo! Il tabù

DOPPIO OBIETTIVO – Il percorso in Coppa Italia adesso non è poi così complicato. Dall’altra parte del tabellone ci sono Empoli e Bologna, la finale sarebbe ampiamente alla portata. L’obiettivo di arrivare fino in fondo, così come in ogni altra competizione, è raggiungibile e si può conquistare perciò l’ennesimo trofeo dell’era Inzaghi. Il doppio obiettivo nasce dal momento in cui in semifinale ci sarà la sfida al Milan di Sergio Conceicao. Due partite per ribadire il dominio territoriale perso negli ultimi tre scontri. La sconfitta in Supercoppa Italiana non dev’essere dimenticata per nessun motivo, la Coppa Italia diventa quindi un modo per prendersi la dovuta rivincita. La competizione è a tutti gli effetti ora una questione di orgoglio ed è la maniera principale per sfatare il tabù derby in questa stagione.