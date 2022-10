Inter, in Champions League difesa sotto esame: Viktoria Plzen nuovo test

L’Inter contro il Viktoria Plzen deve superare anche un test difensivo. Tutta la squadra deve dimostrare una crescita in solidità.

DIFESA CERCASI – L’Inter nell’ultimo periodo ha ritrovato vittorie e risultati positivi. Ma non ha ancora ritrovato la sua difesa. I gol al passivo sono ancora troppi, quasi una costante. Come le amnesie individuali che li causano. Per la notte potenzialmente decisiva della Champions League nerazzurra serve un passo in avanti. Collettivo.

CRESCITA NECESSARIA – L’Inter col Viktoria Plzen giocherà presumibilmente una partita d’attacco. Ma per fare risultato sarà fondamentale blindare la difesa. Non rischiare, per non trovarsi con l’acqua alla gol. Non mettersi in difficoltà da soli. E per questo servirà una fase difensiva accorta. Da parte di tutti. Un fatto visto troppo poco in questa stagione. Già pagato con un surplus di difficoltà. L’Inter riuscirà a mettere un altro mattoncino nella sua crescita?