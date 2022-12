Inter, in attesa di Brozovic Inzaghi dà una chance al vice ‘naturale’ Asllani

L’Inter che affronta lo Gzira United non vedrà dal 1′ Barella mentre Calhanoglu è presente a centrocmapo insieme ad Asllani e Gagliardini (vedi formazioni ufficiali). Inzaghi dunque non rinuncia al turco ma nello stesso tempo concede una chance al giovane albanese che finora ha trovato poco spazio. Il tutto mentre Brozovic è in campo con la Croazia

IN MEZZO UNA CONFERMA – L’Inter di Simone Inzaghi torna in campo contro lo Gzira United nella prima amichevole di dicembre con fischio d’inizio che slitta di un quarto d’ora (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro, oltre a lanciare Gosens dal 1′ al posto di Dimarco (vedi articolo), rinuncia a Barella a centrocampo ma non a Calhanoglu che dunque si conferma indispensabile. Insieme al turco Gagliardini, rientrato da un infortunio, e soprattutto Asllani che finora ha trovato pochissimo spazio. L’albanese agirà da vice-Brozovic, ovvero il suo ruolo ‘naturale’. Il tutto mentre il numero 77 dell’Inter prova a conquistare i quarti di finale dei Mondiali con la Croazia (partita con il Giappone finita 1-1 nei minuti regolamentari).