Inter, in attesa della sfida alla Fiorentina Ã¨ giÃ  grande Eriksen: arma in piÃ¹?

Inter, in attesa della sfida alla Fiorentina è già grande Eriksen: arma in più?

L’Inter, nel pomeriggio di ieri, ha concluso il suo pre-campionato con un amichevole contro il Pisa, chiusa con un rotondo 7-0. Tra i marcatori figura anche Christian Eriksen, autore di una doppietta, che ha disputato una prova di ottimo livello. Il danese potrebbe essere l’arma in più per l’Inter di Conte nella prossima stagione

PROVA POSITIVA – L’Inter, nel pomeriggio di ieri, ha vinto agevolmente l’ultima amichevole del precampionato. Il 7-0 rifilato al Pisa denota l’ottima forma della squadra di Conte che, nella sfida di ieri, potrebbe aver svelato parzialmente le sue idee tattiche e la possibile formazione anti-Fiorentina. Il modulo scelto dal tecnico è il 3-4-1-2, che già era stato impiegato nella seconda parte della scorsa stagione. Nel ruolo di trequartista si è disimpegnato, ancora una volta, Christian Eriksen. La prova del danese è stata più che positiva: nonostante i ritmi lenti, il calciatore ha smistato bene il gioco sulle fasce, coadiuvato da Hakimi e Perisic, autori anch’essi di prove maiuscole. Eriksen, quindi, si candida a diventare “l’arma in più” dell’Inter per la prossima stagione.

SPERANZA – Nella scorsa stagione, infatti, l’impego del danese non è arrivato in maniera continuativa. Conte, al talento di Eriksen, ha preferito preservare gli equilibri di squadra visto che la fase di non possesso non è uno dei punti forti del talentuoso centrocampista ex Tottenham. Con l’imminente arrivo di Vidal (qui le ultime), però il centrocampo dell’Inter si prepara a sostenere il talento di Eriksen. Con due mastini come Vidal e Barella in campo, infatti, l’Inter non sarà “costretta” a rinunciare al talento del danese per questioni di equilibrio. E con un centrocampo di questo livello è lecito pensare in grande sia in Italia che in Europa.