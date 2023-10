Inter, in attacco al rientro dalla sosta ancora in 3? La situazione

L’Inter vive un momento di difficoltà in attacco. Solo Marcus Thuram e Lautaro Martinez stanno rispettando le aspettative e facendo anche di più. Mancano però gli altri due. La situazione adesso.

NUMERI – 11 gol per Lautaro Martinez, di cui 10 in campionato, poi 3 per Marcus Thuram con 5 assist. La coppia funziona alla perfezione e si trova molto bene. Il problema però esiste nell’attacco nerazzurro ed è forse proprio la dipendenza da quest’ultimi. Manca il contributo di Alexis Sanchez, che ancora non ha mai segnato dal suo ritorno all’Inter. Nell’ultima occasione col Bologna gli è stata annullata una rete per fuorigioco, ma il suo contributo è stato minimo.

Inter, una speranza

INFORTUNIO – La questione riguarda in particolare Marko Arnautovic, infortunatosi poco dopo il 90′ contro l’Empoli e mai più rientrato in campo. I tempi di recupero si sono accorciati, potrebbe rivedersi il calciatore ad inizio novembre. L’obiettivo è Salisburgo in Champions League, ma è ancora presto per avere certezze. Simone Inzaghi spera di non dover fare affidamento solamente a 3 attaccanti, infatti durante la sosta sta lavorando anche con i centrocampisti nel ruolo da seconda punta o trequartista. Henrikh Mkhitaryan e Davy Klaassen gli indiziati, Stefano Sensi se integro.