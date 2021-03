Inter, in attacco imbarazzo della scelta col Sassuolo. In attesa dei tamponi

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

L’Inter affronterà il Sassuolo con l’imbarazzo della scelta in attacco. Al netto dei tamponi, Conte valuterà fino all’ultimo i titolari.

STORICO POSITIVO – L’Inter è in un trend positivo col Sassuolo, nelle ultime tre gare. Tra l’anno scorso e la gara di andata di questa stagione, il ruolino recita due vittorie e un pareggio. Con un contributo notevole dagli attaccanti, ai dieci gol complessivi rifilati ai neroverdi in queste tre gare. Nel 3-4 di andata della scorsa stagione, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez siglarono una doppietta a testa. Il belga segnò anche nella gara di ritorno, nel frustrante 3-3 di San Siro. E l’andata di quest’anno (0-3) porta la firma anche di Alexis Sanchez che apre il tris nerazzurro. Sei gol in tre nelle tre gare, più due assist (uno a testa per il cileno e il Toro).

FORMAZIONE INCERTA – Antonio Conte ha quindi l’imbarazzo della scelta in attacco. All’andata mancava Lukaku, fuori per infortunio, ma Sanchez e Lautaro Martinez non sfigurarono certo. Facile quindi pensare che stavolta il 9 ci sarà, con una maglia in palio per il suo compagno di reparto. In attesa, però, di conoscere l’esito dei tamponi dopo la positività di Danilo D’Ambrosio (vedi news). In casa Inter non si contano il numero di dita incrociate per scongiurare eventuali nuove positività al Covid-19. La cavalcata non deve arrestarsi, l’obiettivo è arrivare alla pausa per le nazionali con lo stesso vantaggio di 9 punti sulle inseguitrici.