Inter, impegno inderogabile in agenda: in arrivo una settimana cruciale!

Nel mese di agosto l’Inter entra nel vivo della preparazione. L’agenda nerazzurra inizia ad essere ricca di impegni, ma non tutti riguardano il campo. La prossima settimana prevede una svolta.

CAMPO – Salutato ormai da qualche giorno anche luglio, l’Inter si prepara ad accogliere una nuova settimana di preparazione entrando sempre più nel vivo – e nel caldo – di agosto, mese che segnerà l’esordio nella nuova stagione. I prossimi giorni saranno ricchi di impegni per la squadra di Simone Inzaghi, riunita ad Appiano Gentile e occupata ad allenarsi regolarmente. Nell’agenda della prossima settimana, infatti, i nerazzurri hanno in programma ben due amichevoli. Dopo le prime quattro partite della pre-season, l’Inter dovrà affrontare Al-Ittihad e Chelsea, rispettivamente mercoledì 7 e domenica 11 agosto. Ma quelli sul campo non sono gli unici prossimi impegni importanti che riguardano la squadra nerazzurra.

Inter, inizia una settimana importante: ecco perché!

AGENDA CALDA – Le prossime due amichevoli, come quelle già disputate finora, saranno importanti per il futuro dell’Inter, che deve prepararsi al meglio per la prossima stagione. Ma altrettanto fondamentali per poter costruire la squadra da cui ripartire tra due settimane sono altri impegni, che il club nerazzurro ha segnato di rosso sul calendario. Mettendo per un attimo da parte il rettangolo verde, nel mese più caldo dell’anno – e delle trattative – torna protagonista il calciomercato. Proprio in quest’ambito, la prossima settimana sarà cruciale per la dirigenza interista, che dovrà risolvere una pratica particolarmente dibattuta negli ultimi mesi. Si tratta del rinnovo di contratto Denzel Dumfries, tornato proprio ieri ad Appiano Gentile insieme al suo connazionale Stefan De Vrij. Finalmente l’olandese e l’Inter hanno trovato un punto di incontro che converge sui 4 milioni di euro fino al 30 giugno del 2028. Quello che manca adesso è solo la firma e l’ufficialità, che potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni. A questo si aggiunge, ovviamente, anche il resto delle faccende di mercato che vede impegnata la dirigenza di Viale della Liberazione: non è escluso che proprio la prossima settimana possano arrivare novità importanti anche sul mercato in entrata.