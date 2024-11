Inter, il Verona lo scorso anno decisivo! Stavolta un primo passo

L’Inter questo weekend affronterà il Verona allo stadio Bentegodi. Sabato non sarà decisiva come l’anno scorso, ma potrebbe diventare un primo passo importante.

PASSATO – Lo scorso anno a gennaio Inter-Verona decise lo Scudetto. I nerazzurri potevano allontanarsi in maniera preoccupante dalla Juventus prima in classifica, eppure hanno vissuto un vero e proprio thriller a San Siro vincendo 2-1 con un gol rocambolesco durante i minuti di recupero. La rete di Davide Frattesi, il rigore causato da Matteo Darmian, l’errore di Thomas Henry dagli undici metri, il sospiro di sollievo di uno stadio intero. In quel caso fu in casa, ma questo weekend la partita con il Verona sarà importante allo stesso modo. Non ci si gioca ovviamente lo Scudetto, siamo solo a novembre e c’è tempo per la corsa.

Inter, da Verona un messaggio da cercare

MESSAGGIO – Al Bentegodi l’Inter deve mandarsi un messaggio. Lo deve fare autonomamente, perché si troverà davanti un avversario inferiore contro cui non si possono perdere punti se si pensa al primo posto. Il Napoli domenica pomeriggio giocherà contro la Roma e c’è una remota possibilità che non ottenga il punteggio pieno. Vincere a Verona non darebbe lo Scudetto, ma potrebbe permettere all’Inter di salire in vetta alla classifica. Non è così importante a novembre, sarebbe comunque un primo passo verso il tricolore!