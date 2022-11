Inter, il trio di centrocampo della Croazia ha il tuo marchio! Brozovic motore

La Croazia vince la sua prima partita dei Mondiali in Qatar contro il Canada con il risultato di 4-1. La squadra di Dalic ottiene il successo soprattutto grazie alla prestazione dei tre di centrocampo: Brozovic è tra questi.

CAMPIONI – Nella vittoria della Croazia contro il Canada per 4-1 a deliziare il pubblico di tutto il mondo sono ancora gli eterni 3 campioni al servizio del Commissario tecnico Dalic: Brozovic, Kovacic e il pallone d’oro Modric. La base dei successi del 2018 in Russia non muore mai e si conferma più che mai in un match che richiedeva assolutamente i 3 punti. Il centrocampista dell’Inter dà equilibrio, recupera diversi palloni e fa ripartire spesso la manovra offensiva. Tra i piedi ha anche una ghiotta occasione da rete (vedi pagella). Mateo Kovacic, giocatore del Chelsea ma anch’egli ex Inter, dà dinamicità alla sua squadra e offre la solita prestazione da trascinatore. Luka Modric, vecchio pallino della società nerazzurra, è il fulcro del centrocampo e da lui passano le manovre più pericolose. La Croazia riparte da qui, dai suoi 3 leader e dai 4 punti ottenuti nel girone. Un pareggio contro il Belgio basta per accedere agli Ottavi di Finale dei Mondiali.