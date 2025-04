Inter, il ritorno col Bayern Monaco è il test per diventare grandi

La sfida di ritorno col Bayern Monaco rappresenta per l’Inter una prova di maturità. Per certi versi l’unica che manca a questa squadra. E quindi diventa un vero e proprio test per diventare grandi.

PARTITA DI PESO – Inter-Bayern Monaco non è una partita come tutte le altre. Una frase che si dice spesso, ma questa volta ha veramente senso. Gli uomini di Inzaghi infatti si trovano davanti al loro esame di maturità. Anzi, a un vero e proprio rito di passaggio. Perché questo quarto di Champions è la partita che può far diventare grandi.

PERCORSO DA COMPLETARE – L’Inter di Inzaghi è già passata attraverso molti momenti forgianti. Vittorie, sconfitte, titoli. Tutti momenti che hanno creato una certa mentalità. Plasmato la squadra. Ma c’è un passaggio che ancora manca. Vale a dire la dimostrazione di poter superare anche le big d’Europa. Di poter essere grandi coi grandi, nel momento dei grandi.

ULTIMO STEP – Come detto, l’Inter ha già vissuto grandi serate, anche europee. Arrivando fino alla finale del 2023, trovando vittorie contro squadre come Barcellona e Liverpool. Ma superare un turno a eliminazione contro una big è un’altra cosa. Il Bayern Monaco non è il Porto, il Benfica, il Feyenoord. E nemmeno il Milan attuale, al netto delle questioni emotive. Rappresenta un passaggio in più. Concretizzare il potenziale della squadra dimostrando di poter vincere davvero contro chiunque è l’ultimo step. Che ancora manca. Per questo Inter-Bayern Monaco è una partita dal valore unico. L’ultimo esame.