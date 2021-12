Inter, il resoconto dei prestiti dopo un semestre: Pinamonti sugli scudi

L’Inter ha molti giocatori in prestito nei principali campionati d’Europa. Vediamo i numeri dopo la prima metà di stagione, che vedono Andrea Pinamonti sugli scudi.

RESOCONTO PRESTITI – Diciassette giocatori di proprietà dell’Inter stanno vivendo la stagione 2021/22 lontano da Milano. E sono prestiti finalizzati innanzitutto a trovare minuti importanti per calciatori giovani, non ancora pronti ad esibirsi con i grandi. In alcuni casi l’esperienza sta pagando ottime rendite: parliamo in primis di Andrea Pinamonti e Samuele Mulattieri, entrambi a quota 7 gol con le maglie di Empoli e Crotone. Per l’italiano classe 1999 (1 gol con l’Inter l’anno scorso) si tratta finora della miglior stagione in Serie A per produzione offensiva.

ALTI E BASSI – I migliori sono di gran lunga loro, seguiti dagli “svizzeri” Sebastiano Esposito e Darian Males. L’attaccante italiano era partito splendidamente col Basilea, firmando 4 gol e 5 assist prima di infortunarsi a fine settembre. Il secondo ha numeri simili (3 gol e 6 assist), ma ha tuttavia meno fari puntati addosso. Buoni numeri infine anche per Gaetano Pio Oristanio, a quota 3 gol in 17 presenze col Volendam. Dove gioca anche Filip Stankovic, che in dodici gare ha subito 13 gol, sfornando spesso prestazioni superbe. Escludendo poi Michele Di Gregorio (18 gol subiti in altrettante gare col Monza), si possono considerare deludenti gli altri prestiti, per minutaggio e per numeri prodotti.

Prestiti Inter: il bilancio a metà stagione

ZINHO VANHEUSDEN (D) | Genoa: 10 presenze, 628 minuti (63′ di media), 2 ammonizioni

DALBERT HENRIQUE (D) | Cagliari: 14 presenze, 961′ (69′ di media), 5 ammonizioni

ANDREA PINAMONTI (A) | Empoli: 18 presenze, 7 gol, 1 assist, 1341′ (75′ di media), 2 ammonizioni

EDDIE SALCEDO (A) | Spezia: 9 presenze, 402′ (45′ di media), 1 ammonizione

EDOARDO VERGANI (A) ! Salernitana: 4 presenze, 81′ (21′ di media), 1 ammonizione

VALENTINO LAZARO (C) | Benfica: 13 presenze, 2 assist, 497′ (38′ di media), 1 ammonizione

SEBASTIANO ESPOSITO (A) | Basilea: 18 presenze, 4 gol, 5 assist, 870′ (48′ di media), 2 ammonizioni, 1 espulsione

DARIAN MALES (A) | Basilea: 29 presenze, 3 gol, 6 assist, 1342′ (46′ di media), 1 ammonizione

ANDREW GRAVILLON (D) | Stade de Reims: 17 presenze, 1516′ (89′ di media), 5 ammonizioni, 2 espulsioni

LUCIEN AGOUMÉ (C) | Brest: 14 presenze, 910′ (65′ di media), 2 ammonizioni

SAMUELE MULATTIERI (A) | Crotone: 17 presenze, 7 gol, 1433′ (84′ di media)

MICHELE DI GREGORIO (P) | Monza: 18 presenze, 18 gol subiti, 1620′ (90′ di media)

LORENZO PIROLA (D) | Monza: 4 presenze, 297′ (74′ di media)

LORENZO GAVIOLI (C) | Reggina: 1 presenza, 24′

GAETANO ORISTANIO (A) | FC Volendam: 17 presenze, 3 gol, 941′ (55′ di media)

FILIP STANKOVIC (P) | FC Volendam: 12 presenze, 13 gol subiti, 1000′ (83′ di media), 1 espulsione

TIBO PERSYN (C) | Club Brugge: 2 presenze, 1 gol, 81′ (41′ di media), 1 ammonizione