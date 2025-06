Inter, il primo imprevisto in attacco svela un grande errore!

L’Inter non è molto fortunata in questo periodo e dopo la finale di Champions League i problemi continuano ad accumularsi. Dagli Stati Uniti, per la gara con il Monterrey, ne nasce un altro in attacco.

ATTACCO – Joaquin Correa è finito al Botafogo e ha già esordito al Mondiale per Club, Marko Arnautovic non è stato portato negli Stati Uniti e attende la scadenza del contratto alla fine di questo giugno. Oltre a loro non si è unito alla squadra nemmeno Mehdi Taremi per problemi gravi causati dalla guerra tra Iran e Israele. Il calciatore ha fatto sapere di essere a Teheran ed è in contatto continuo con la società. Ciò però ha generato un problema nel reparto dell’Inter, che in attacco ha appena quattro giocatori. Sono Lautaro Martinez, Marcus Thuram, i fratelli Esposito e il jolly Valentin Carboni.

Inter, un attacco in crisi all’esordio!

DALLA PANCHINA – Thuram non è al meglio e il problema si aggrava ulteriormente per Cristian Chivu, che si trova praticamente a fare scelte obbligate nella gara contro il Monterrey all’esordio nel torneo. Con Francesco Pio alle prese con l’infortunio al ginocchio e il compagno francese acciaccato gli unici due in grado di iniziare dal primo minuto sono Sebastiano Esposito e Lautaro Martinez. Questo è un segnale piuttosto preoccupante sul lavoro della società in questo mese di giugno. La programmazione è stata lacunosa. Iniziare il torneo più importante dell’anno senza attaccanti non è proprio un bel biglietto da visita per la prossima stagione.