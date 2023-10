Inter, il primo buongiorno non da capolista. Le sensazioni attuali

Per l’Inter non è assolutamente un dolce risveglio quello domenicale. Il pareggio contro il Bologna è costato il primo posto, quali sono le sensazioni? Sicuramente non positive dalle risposte arrivate.

CAMBIAMENTI – L’Inter è seconda in classifica, buongiorno! Di buono c’è veramente poco in casa nerazzurra in questo momento, l’umore non è più alle stelle come dopo la vittoria col Benfica di martedì. Il calcio è bello anche per tali situazioni: nel giro di pochi giorni tutto può cambiare, soprattutto i giudizi. Il pareggio con il Bologna ha permesso al Milan di arrivare al primo posto. Christian Pulisic ha dato una mano ai suoi, in tutti i sensi, e ha dato una grande soddisfazione agli uomini di Stefano Pioli.

RISPOSTE – Mancano risposte, o meglio ci sono ma non positive. L’Inter è corta in attacco, la prestazione di Alexis Sanchez è l’ennesima poco convincente e utile per Inzaghi. La squadra nerazzurra non sembra reggere il doppio impegno tra Europa e campionato, forse in questo l’allenatore potrebbe migliorare affidandosi a giocatori diversi dai soliti undici. La sconfitta con il Sassuolo è venuta di mercoledì, il pari di ieri dopo l’impegno in Champions League.

Inter, arrivano le difficoltà

CALENDARIO – Se il calendario era stato benevolo fino ad ora per l’Inter, d’ora in poi non lo sarà più. Torino in trasferta, Salisburgo e Roma alla prima settimana al rientro dalla sosta. Poi Atalanta, ancora Salisburgo, Frosinone e Juventus. Per chiudere Benfica e Napoli tra fine novembre e inizio dicembre. Un mese di fuoco da cui dipende l’intera stagione nerazzurra. Cercasi urgentemente l’Inter infallibile di aprile e maggio scorso. Guadagnare il massimo è l’imperativo di una squadra che ha bisogno di trovare ancora i suoi equilibri interni. Quale obiettivo è il più importante? La seconda stella o la Champions League? Le parole della dirigenza sono state chiare, le scelte del tecnico un po’ meno.