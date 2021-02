Inter, il presente e il futuro racchiuso in tre nomi: c’è già il nuovo capitano?

MILAN, ITALY – FEBRUARY 14: Lautaro Martinez of FC Internazionale celebrates with team mates and Antonio Conte, Head Coach of FC Internazionale after scoring their side’s third goal during the Serie A match between FC Internazionale and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on February 14, 2021 in Milan, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L’Inter è pronta a blindare i suoi gioielli (vedi articolo). Il presente e il futuro della squadra nerazzurra è racchiuso in tre nomi, uno per reparto: Bastoni, Barella e Lautaro Martinez. I tre giovani talenti sono ormai punti di riferimento certi e affidabili. E il club meneghino non ha intenzione di aspettare

GIOIELLI – L’Inter è lanciatissima in campionato, dove ha conquistato la vetta della classifica ai danni del Milan, prossimo avversario in campionato. È certamente un momento cruciale, quello che sta vivendo il club nerazzurro, per la corsa al titolo ma senza perdere di vista il futuro. E il futuro dell’Inter è racchiuso in tre nomi: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Il primo, classe 99′, è diventato uno dei pilastri della coriacea difesa nerazzurra: l’ex Atalanta colpisce per la facilità di gioco e la personalità da veterano. Il secondo, Barella, è la vera anima dell’Inter: l’ex Cagliari si è definitivamente consacrato e chissà che in un futuro non molto lontano possa arrivare pure la fascia da capitano. Ultimo, ma non ultimo, il super corteggiato Lautaro Martinez: l’Inter, dopo aver respinto l’offensiva del Barcellona, non intende aspettare ancora: rinnovo a 4,5 milioni di euro e addio alla clausola rescissoria. I top player sono già dentro e l’Inter ha fretta di trattenerli.